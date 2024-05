Sechsstellig! So viel gab Zendaya für Presse-Tour-Looks aus

Seit vergangenem Donnerstag ist Zendayas (27) neuer Film "Challengers" in den Kinos – und für diesen hatte sie bereits im Vorfeld ordentlich die Werbetrommel gerührt! Von Sydney über Paris und Rom bis nach New York und Los Angeles reiste die Schauspielerin zusammen mit ihren Co-Stars Josh O'Connor (33) und Mike Faist (32). Und wie Fans es von ihr gewohnt sind, hatte sie bei dieser sogenannten Presstour auch einige Looks auf dem Red Carpet präsentiert. Daily Mail enthüllt nun, wie teuer der ganze Spaß war. Insgesamt umgerechnet über 230.000 Euro sollen Zendayas Looks gekostet haben. Unter anderem soll sie eine Kette im Wert von über 100.000 Euro der Luxusmarke Bulgari getragen haben.

Doch nicht nur teuren Schmuck führte die Freundin von Tom Holland (27) aus – auch ihre Outfits an sich hatten es in sich. Besonders angetan haben es ihr hierbei die Designs von Louis Vuitton, Calvin Klein und Loewe. Ein besonderer Hingucker der gesamten Tour: Bei einem ihrer ersten Red-Carpet-Auftritte trug sie ein grünes Glitzerkleid mit besonderem Tennis-Muster. Aber auch alle anderen Looks hatten immer etwas mit dem Sport zu tun. Ob Tennisbälle an ihren High Heels oder am Kleid, die typischen Faltenröcke oder einem Dress mit dem Filmplakat darauf, Zendaya und ihr Styling-Team haben das Motto des Films komplett ausgekostet.

In dem Streifen verkörpert die 27-Jährige nämlich die frühere Tennisspielerin Tashi Duncan, die nach einer Verletzung ihre Profi-Karriere an den Nagel hängen musste und dann Trainerin wurde. Für Zendaya ist es die erste große Filmhauptrolle und dabei hatte sie auch eine Menge Spaß, wie sie gegenüber Mirror verriet. "Die intimen Szenen waren so gut, ich habe es geliebt", erzählte sie und betonte, wie gut sie mit ihren Co-Stars gearbeitet habe.

Getty Images Zendaya in Sydney, März 2024

Getty Images Zendaya, Schauspielerin

