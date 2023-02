Kim und Khlóe Kardashian: Fans spekulieren über Diät-Drogen

Sind die Schwestern zu dünn geworden? Kim Kardashian (42) und ihre jüngere Schwester Khloé (38) haben unter anderem dank ihrer Realityshow Keeping Up with the Kardashians eine große Fangemeinde. Die Powerfrauen sind aus der Medienwelt nicht mehr wegzudenken und egal ob im Fernsehen oder nicht – sie stehen immer unter genauester Beobachtung. Fans machen sich nun Sorgen um den Gewichtsverlust der beiden: Haben Kim und Khloé mithilfe von Medikamenten abgenommen?

Beide Schwestern teilten auf Instagram mehrere Bilder einer gemeinsamen Fotostrecke in zusammenpassenden Outfits: In sportlichen BH-Tops und Röcken posieren die Geschäftsfrauen vor einer Wand und auf einer Treppe. Die Kommentarspalten werden seitdem neben Komplimenten von verschiedenen Anschuldigungen bombardiert. Viele machen Witze darüber, dass die Fotos eine Werbung für Ozempic seien. Dabei handelt es sich um ein Diabetes-Medikament, welches auch beim Abnehmen helfen soll. "Ozempic-Schwestern", kommentiert ein Follower.

Die Diabetesmedikation gilt als beliebter Abnehm-Trend in Hollywood, doch das ist nicht die einzige Theorie der Fans: "Khloé hatte definitiv eine Bauchstraffung. Sie hat die Narbe am Bauchnabel davon", will jemand erkannt haben. "Warum ist dir das so wichtig? Erbärmlichkeit ist wohl weiterhin im Trend", kontert ein Fan. Viele der Kardashian-Follower äußern ihre Begeisterung über die trainierten Bäuche in Kommentaren wie "Bauchmuskeln sehen Bombe aus" oder "Khloé sieht aus wie Tarzan."

Instagram / kimkardashian Kim und Khloé Kardashian, Februar 2023

