Ausgebuht! Prinz Andrew fährt an der Westminster Abbey vor

Prinz Andrew (63) ist auf dem Weg! In wenigen Stunden wird sein Bruder Charles (74) zum König von England gekrönt. Auch die ersten prominenten Gästen wie Emma Thompson (64) und Lionel Richie (73) trudelten bereits ein. Doch auch der Mann der Stunde und seine Frau Camilla (75) sind bereits im Buckingham Palace angekommen, um sich noch vorzubereiten. In der Zwischenzeit kommt Andrew an der Westminster Abbey an!

Neueste Fotos zeigen den Duke of York in einem schwarzen Wagen, der sich auf dem Weg zur Krönungskirche befindet. Der 63-Jährige wirkte sichtlich angespannt, was wohl daran liegen könnte, dass er beim Verlassen des Buckingham Palace alles andere als herzlich willkommen geheißen wurde. Laut Daily Mail wurde Andrew von der Menschenmenge ausgebuht.

Dies könnte damit zusammenhängen, dass er vor wenigen Tagen erneut mit dem Fall Jeffrey Epstein (✝66) in Verbindung gebracht wurde. Laut The Sun war Andrews Name in Gerichtsunterlagen während eines Falls in den USA gefallen. Nähere Details sind bisher nicht bekannt.

