Prinz Andrew wird mit Epstein-Fall in Verbindung gebracht

Kurz vor der Krönung sorgt Prinz Andrew (63) für Aufsehen. Der Bruder von König Charles (74) soll mit Jeffrey Epstein (✝66) gemeinsame Sache gemacht und sich des sexuellen Missbrauchs schuldig gemacht haben. Obwohl der Royal die Vorwürfe bestreitet, wurden ihm sämtliche Ämter und Titel entzogen. Der feierlichen Zeremonie am 6. Mai wird er allerdings beiwohnen, doch vorher könnte es zu einem Skandal kommen: Denn Andrew wurde mit einem weiteren Fall in Verbindung gebracht.

Laut The Sun wurde der 63-Jährige vergangenen Freitag in Gerichtsunterlagen erwähnt und so mit dem Fall in Verbindung gebracht, der aktuell in den Vereinigten Staaten untersucht wird. Es handelt sich dabei um ein Zitat aus einem Artikel aus dem Jahre 2019. Eines der Opfer behauptet darin, dass der Sexualstraftäter Jeffrey betont habe, Andrew zu kennen. Weitere Details sind nicht bekannt.

Virginia Giuffre hatte behauptet, dass sie im Alter von 17 Jahren von dem Herzog missbraucht wurde, woraufhin er vor rund zwei Jahren von ihr verklagt wurde. Vor Gericht war es zu einem Vergleich gekommen, im Zuge dessen vermutet wird, dass Andrew zwischen 8,3 Millionen Euro und 14,8 Millionen Euro an sie zahlen musste.

Getty Images Prinz Andrew bei der Ostermesse 2023

