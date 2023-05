Chiara verteidigt Aussagen ihrer Mama bei Bachelor-Homedate!

Chiara Dülberg kann die Kritik nicht verstehen. In der vergangenen Folge wurde sie im Halbfinale des Bachelors von David Jackson nach Hause geschickt. Den Rosenkavalier brachten unter anderem die Äußerungen ihrer Mutter beim Homedate zum Nachdenken: Sie hatte geschwärmt, dass ihre Tochter sich mit der Bachelor-Teilnahme einen riesigen Traum erfüllt habe. Chiara sieht aber kein Problem an dieser Aussage, wie sie Promiflash erklärt!

"Zum einen hatte meine Mutter gesagt, dass es 'einer meiner Träume' war. Und sie hat recht damit und ich finde es nach wie vor absolut legitim, dass sie das offen gesagt hat, weil es etwas Schönes ist und eben die Wahrheit", stellt sie im Promiflash-Interview entschieden klar. Chiaras Meinung nach habe David die Aussage auch nicht falsch aufgefasst – er habe sich ja sicher einst selbst aus Begeisterung dafür entscheiden, der Bachelor zu sei: "Ich denke, niemand, der das Format doof findet, meldet sich da freiwillig an."

Chiaras Mutter hatte jedoch nicht nur mit dieser Aussage über ihre Tochter für Kontroversen gesorgt – ihre Begeisterung für Chiara, die sich in Sätzen wie "Chiara ist einfach Bombe" und "Chiara ist für mich meine große Liebe" ausgedrückt hatte, war nicht sonderlich gut bei den Fans angekommen. "Oh mein Gott, die Mutter ist so unangenehm", klagte nur einer von vielen auf Twitter.

Anzeige

Der Bachelor, RTL David Jackson und Chiara beim Homedate

Anzeige

Instagram / xphiara Chiara Dülberg, "Der Bachelor"-Kandidatin 2023

Anzeige

RTL Chiara Dülberg und David Jackson bei "Der Bachelor"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de