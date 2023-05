Chiaras Mutter ist größter Fan: Bachelor-Zuschauer belustigt

Chiara Dülberg hat einen großen Fan zu Hause! Die Münchnerin nimmt an der diesjährigen Staffel von Der Bachelor teil. Neben ihr buhlen auch noch Lisa Mieschke und Angelina Utzeri um das Herz von David Jackson. Jetzt besuchte der Junggeselle die Damen in ihrer jeweiligen Heimat und lernte ihre Eltern kennen. Und Chiaras Mutter ist dabei total begeistert von ihrer Tochter!

Im Einzelinterview zeigt die Mutter der 26-Jährigen, wie stolz sie auf sie ist. "Chiara ist einfach Bombe", "Chiara überzeugt auf jeder Linie" oder "Chiara ist für mich meine große Liebe", sind nur einige der vielen Lobeshymnen, die die Mama auf ihre Tochter singt. Chiara hingegen kündigte vorher schon an, dass ihre Mutter manchmal übertreiben würde.

Die Fans sind jedenfalls belustigt über die Liebeserklärung von Chiaras Mama. "Leicht unangenehm?" oder "Oh mein Gott, die Mutter ist so unangenehm", schreiben etwa zwei Fans auf Twitter. Ein anderer Zuschauer findet aber auch: "Ich mag Chiara nicht, aber ich find das extrem toll und süß, wenn Mütter von ihren Kindern so ein Fan sind."

Alle Infos zu "Der Bachelor" auf RTL+.

Anzeige

RTL Chiara und Bachelor David

Anzeige

Der Bachelor, RTL David Jackson und Chiara beim Homedate

Anzeige

Instagram / xphiara Chiara Dülberg, "Der Bachelor"-Kandidatin

Anzeige

Was sagt ihr zu der Liebeserklärung von Chiaras Mutter? Total übertrieben! Süß, wie sehr sie ihre Tochter liebt. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de