Chiaras Familie sah Bachelor David nicht an ihrer Seite!

Ehrliche Einblicke hinter die Homedates! In der vergangenen Folge von Der Bachelor lernte der Rosenverteiler David Jackson die Familien der drei verbliebenen Kandidatinnen kennen. Chiara Dülberg stellte ihm ihre Mutter, ihre beste Freundin und ihren Stiefpapa vor. Während des Dates schwärmte vor allem die Mama von ihrer Tochter, aber auch David schien eigentlich gut anzukommen. Anscheinend konnten sie sich den TV-Junggesellen allerdings nicht an Chiaras Seite vorstellen!

Im Interview mit Promiflash betont die Wahlmünchnerin nun: "Die haben David schon als sehr lieb und nett wahrgenommen, ihn aber, glaube ich, nicht wirklich an meiner Seite gesehen." Offenbar stellen sich Chiaras Liebsten einen anderen Mann an ihrer Seite vor. Aber auch David konnte sich keine gemeinsame Zukunft mit ihr ausmalen. In der zehnten Folge bekam sie keine Rose mehr.

Ihr letztes Date scheint sie aber auch sehr aufgewühlt zu haben, wie sie gegenüber Promiflash weiter erklärt. David in ihrem Umfeld zu sehen, sei für Chiara krass gewesen: "Weil man das erste Mal diese Bubble mit dem echten Leben vermischt hat. Das war einfach ein riesiges Gefühls-Chaos in mir."

Der Bachelor, RTL David Jackson und Chiara beim Homedate

Der Bachelor, RTL David Jackson und Chiara bei "Der Bachelor"

RTL Chiara Dülberg und David Jackson bei "Der Bachelor"

