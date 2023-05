Keine 60 Punkte für "Let's Dance"-Anna: Woran hat's gelegen?

Anna Ermakova (23) lieferte nicht wie gewohnt ab! Von Woche für Woche konnte die Beauty gemeinsam mit ihrem Tanzpartner Valentin Lusin (36) die Let's Dance-Zuschauer mit ihrem Können überzeugen. Dabei räumte sie nicht selten die volle Punktzahl ab. Um ins Halbfinale einzuziehen, performte Anna am Freitagabend zwei Tänze: Doch während sie für ihre Rumba die gewohnten 30 Punkte von der Jury erhielt, bekam Anna für ihren Jive lediglich 26. Doch woran lag das? Das verriet jetzt Valentins Frau Renata (35) gegenüber Promiflash!

"Ich weiß nicht, ob das vielleicht an der Musik lag oder an dem Thema, weil es ja schon lustig war mit Pippi Langstrumpf. Vielleicht war das nicht so ihres", erklärte die Profitänzerin im Promiflash-Interview. Aber auch Annas Größe von 1,80 Meter und Valentins schnelle Choreografie könnte zu der niedrigeren Punktzahl beigetragen haben. "Die beiden haben ja von Anfang an durchgetanzt und das ist nicht einfach. Aber dafür finde ich, hat sie das super gemacht", erklärte Renata abschließend.

Dennoch schaffte es Anna locker mit ihrer Performance ins "Let's Dance"-Halbfinale – stattdessen mussten Knossi (36) und seine Tanzpartnerin Isabel Edvardsson (40) die Tanzfläche räumen. "Ich bin sehr, sehr, sehr dankbar, dass ich hier mitmachen durfte. Ich habe ja alles gegeben", erklärte der 36-Jährige gegenüber Promiflash nach seinem Aus.

Renata Lusin und Valentin Lusin

Anna Ermakova bei "Let's Dance" 2023

Knossi und Isabel Edvardsson bei "Let's Dance" 2023

