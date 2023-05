Krönungstag: Prinz William ist Nervosität deutlich anzusehen

Auch für Prinz William (40) ist es ein sehr besonderer Tag! Heute bekommt sein Vater König Charles (74) die britische Krone aufgesetzt – somit ist er der nächste im Bunde, der eines Tages den Thron besteigen wird. Heute wird auch der Gatte von Prinzessin Kate (41) erstmals die gesamte Krönungsprozedur miterleben. Wahrscheinlich auch deswegen steht William die Aufregung ins Gesicht geschrieben!

Zusammen mit seiner Frau Kate kam der britische Thronfolger pünktlich an der Westminster Abbey an. Die Menge jubelte begeistert, während die Eheleute in ihren traditionellen Gewändern ausstiegen. Vor der Kirche mussten sie jedoch kurz warten. Und genau da erhaschte die Kamera das sehr angespannte Gesicht des 40-Jährigen. William suchte sogar mehrmals den Blick seiner Gattin – offenbar beruhigte ihn ein wenig, dass sie an seiner Seite ist.

Williams Bruder Prinz Harry (38) nimmt ebenfalls an der Zeremonie teil. Bereits gestern war der Mann von Herzogin Meghan (41) in London angekommen. Allerdings soll er bereits nach der Krönung wieder zurück in die USA fliegen. Dabei soll Harry eine Einladung zum Mittagessen im Buckingham Palace erhalten haben.

Anzeige

Getty Images Prinz Charles und Prinz William im November 2021

Anzeige

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate

Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Prinz William, 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de