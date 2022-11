Lindsay Arnold präsentiert stolz ihren wachsenden Babybauch

Lindsay Arnold (28) scheint ihre Schwangerschaft in vollen Zügen zu genießen. Im vergangenen Oktober hatte die ehemalige Dancing with the Stars-Schönheit überglücklich verkündet, dass ihr Mann Sam Cusick und sie erneut Nachwuchs erwarten. Seitdem hält die Beauty ihre Fans auch stets über ihre Schwangerschaft auf dem Laufenden. Sogar das Babygeschlecht verriet sie bereits: Das Paar bekommt eine weitere Tochter. Nun setzte Lindsay ihren wachsenden Babybauch stolz in Szene.

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die 28-Jährige nun einen kurzen Clip, in dem sie ihre kleine Babykugel präsentierte. In einer Leggings und einem eng anliegenden Top posierte sie vor dem Spiegel, während sie ihre Körpermitte zunächst von vorne und dann noch einmal von der Seite zeigte – ihr Shirt hatte Lindsay dabei etwas hochgezogen, sodass ihr Bauch besser zur Geltung kam. Im Anschluss verriet die Profitänzerin ebenfalls noch, wie weit ihre Schwangerschaft schon fortgeschritten ist: Inzwischen hat Lindsay die 15. Woche erreicht.

Ihren Babybauch hatte die TV-Persönlichkeit erstmals im Oktober auf TikTok so richtig in Szene gesetzt. In einem Sport-Set hatte sie sich von der Seite gefilmt und den Fans einen Blick auf ihre Mini-Kugel gewährt. "Mein erstes offizielles Bauch-Video – er ist winzig, aber er ist da!", hatte die baldige Zweifachmama damals in dem Clip erzählt.

Anzeige

Instagram / lindsarnold Lindsay Arnold, Influencerin

Anzeige

Instagram / lindsarnold Lindsay Arnold im November 2022

Anzeige

Instagram / lindsarnold Lindsay Arnold und ihre Familie im November 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de