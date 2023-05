Drei Ladys: So intensiv waren Homedates für Bachelor David

Es hat ihn weitergebracht! Die Kuppelshow Der Bachelor neigt sich allmählich dem Ende zu – und immer mehr Gefühle sind im Spiel. Die Kandidatin Angelina Utzeri deutete bereits an, viel für den Rosenverteiler David Jackson zu empfinden. In der vergangenen Folge lernte er nicht nur ihre Liebsten, sondern auch die von Chiara Dülberg und Lisa Mieschke kennen. So intensiv waren die Homedates für David!

Im Gespräch mit Promiflash erzählt er, dass alles bisher Erlebte sehr weit vom normalen Alltag entfernt gewesen sei. "Der Kreis der Liebsten, also Familie und enge Freunde, ist das Umfeld, in dem wir alle am meisten wir selbst sind. Ich habe alle Ladys definitiv nochmal privater und viel nahbarer erleben und kennenlernen können", führt David aus. Er habe sich in den Situationen keineswegs unwohl gefühlt – ganz im Gegenteil...

"Alle haben sich wirklich sehr bemüht, mir ein gutes Gefühl zu geben und waren auf ihre Weise sehr herzlich", betont David. Am Ende reichte es nicht für Chiara, sie bekam keine Rose mehr. Warum? Das erklärt er ebenfalls Promiflash: "Die Vorstellung einer gemeinsamen Zukunft war für mich mit Lisa und Angelina einfach greifbarer. Die Gefühle für die beiden waren an der Stelle einfach stärker."

Alle Infos zu "Der Bachelor" auf RTL+.

Anzeige

Der Bachelor, RTL David Jackson und Chiara beim Homedate

Anzeige

RTL Die Nacht der Rosen bei "Der Bachelor"

Anzeige

Der Bachelor, RTL David Jackson und Chiara bei "Der Bachelor"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de