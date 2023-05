Hatte Bachelor-Lisa etwa Angst vor den Homedates mit David?

Die berühmten Homedates standen an! In der zehnten Folge von Der Bachelor besuchte David Jackson seine Top drei – Lisa Mieschke, Angelina Utzeri und Chiara Dülberg – zu Hause und traf auf deren Familie und Freunde. Anschließend lernten die Ladys die wichtigste Dame in Davids Leben kennen: seine Mutter. Nun hat Promiflash bei einer der verbliebenen drei Frauen nachgehakt: Hatte Lisa Bedenken vor dem Homedate mit David?

Im exklusiven Interview mit Promiflash verrät die 32-Jährige: "Ich hatte keine Bedenken. Meine Liebsten, wie auch David, sind herzliche Menschen und ich wusste, dass sie sich gut miteinander verstehen würden." Für sie war es ein besonderes Erlebnis, den Rosenkavalier in ihrer Heimat wiederzusehen, da ihre Familie und Freunde ihr das Wichtigste im Leben seien. "Durch die Homedates wurde unser Kennenlernen sehr viel realer und nahbarer", erklärte die Brünette strahlend.

Und wie haben Lisas Liebste David nach dem Homedate wahrgenommen? "Meine beste Freundin und mein Bruder mochten David sehr. Zudem haben sie gesehen, wie wir miteinander interagieren und wie wohl ich mich mit ihm fühle", schwärmt die Potsdamerin. Schon diesen Mittwoch steht das große Finale bevor. Welcher Dame wird Bachelor David seine letzte Rose geben: Lisa oder Angelina?

Alle Infos zu "Der Bachelor" auf RTL+.

Anzeige

RTL / Frank J. Fastner David Jackson, Bachelor 2023

Anzeige

RTL David Jackson und Lisa Mieschke bei "Der Bachelor" 2023

Anzeige

RTL Bachelor David in Folge sechs

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de