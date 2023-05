Sophia Thiel macht ihren Hatern eine klare Kampfansage!

Sophia Thiel (28) lässt den Hate nicht an sich heran! Die gebürtige Rosenheimerin hatte sich als Fitness-Influencerin einen Namen in Deutschland gemacht. Doch dann war die Bodybuilderin plötzlich von der Bildfläche verschwunden. Ihre Rückkehr feierte die 28-Jährige mit ein paar Kilos mehr auf der Hüfte und erklärte auch den Grund für ihr Verschwinden: Sie leidet an einer Essstörung. Ihre drastische Veränderung stößt einigen jedoch ziemlich sauer auf. Sophia macht ihren Hatern nun eine Ansage!

Auf Instagram macht die Influencerin mittels eines Reels deutlich, was sie von all den fiesen Kommentaren zu ihrem Körper hält. In einem Feld lippensynchronisiert die Autorin das Lied "Schmetterling" von Team Scheisse und SFR. Dazu blendet sie einige der gemeinen Nachrichten ein, die sie erhält. Unter anderem mit Bemerkungen wie "Fee mit Pummelarmen. Schade, du warst mal so sportlich und definiert" oder "Oh, sieht sie schlimm aus. Total aufgedunsen" muss sich Sophia herumschlagen.

Ihre Fans feiern die YouTuberin dafür, sich dem Hate gegen sie auf diese Weise entgegenzustellen. "Ich finde, du siehst toll aus und die Menschen, die so etwas schreiben, sind auch noch nicht im heutigen Jahrzehnt angekommen", äußert sich unter anderem Moderator Riccardo Simonetti (30) unter Sophias Beitrag.

Instagram / sophia.thiel Sophia Thiel in Dubai, 2023

Instagram / sophia.thiel Sophie Thiel 2018 vs 2022

Getty Images Sophia Thiel bei der GLOW - The Beauty Convention 2017

