Vor Essstörung: Sophia Thiel setzte sich selbst unter Druck

Sophia Thiel (28) spricht über den krassen Abbruch ihrer Sportlerkarriere. Die Blondine wurde im Jahr 2015 durch ihre Sport-Videos auf YouTube bekannt. Damals hatte sie für ihre Bodybuilding-Wettkämpfe trainiert und wurde so die größte Fitness-Influencerin Deutschlands. Doch nach drei Jahren in der Szene brach sie schließlich zusammen und feierte ihr Comeback mit einigen Kilos mehr auf den Hüften. Über die Zeit vor ihrem Absturz berichtete Sophia jetzt.

"Ich war eine Maschine, die abliefern musste", erinnert sich die Schönheit in dem Radio-Talk "Femme Faces" und erklärte, wieso sie damals so dachte: "Ich hab gemerkt, Zunehmen ist etwas Schlechtes, weil ich ja ein Fitness-Vorbild bin und 365 Tage im Jahr mit Sixpack herumlaufen muss." Doch irgendwann hielt sie es nicht mehr aus und entwickelte eine extreme Essstörung. Nachdem sie deswegen einen Schlussstrich unter ihre Karriere gezogen hatte, rutsche sie jedoch in eine Depression. "Wir können es ja aussprechen. Da habe ich schon Suizid-Gedanken gehabt", gab Sophia zu.

Mittlerweile widmet sich die Beauty auf ihrem Instagram-Kanal immer noch Fitness-Content – doch ihr Fokus liegt inzwischen mehr auf der mentalen Gesundheit. Sie möchte auf dieses Thema aufmerksam machen und die Gesellschaft dafür mehr sensibilisieren. Dennoch steht sie an diesem Wochenende erstmals nach einigen Jahren wieder bei der Fibo auf der Bühne.

Instagram / sophia.thiel Sophie Thiel 2018 vs 2022

Instagram / sophia.thiel Sophia Thiel im Februar 2023

Instagram / sophia.thiel Sophia Thiel im September 2018

