Ihr seid gefragt: Wer soll die letzte Bachelor-Rose kriegen?

Morgen ist es so weit: Die allerletzte Folge der diesjährigen Bachelor-Staffel steht an. Das bedeutet auch, dass die TV-Fans endlich erfahren, für wen David Jackson sich entschieden hat. Ins Finale haben es Lisa Mieschke und Angelina Utzeri geschafft. Für beide Frauen empfindet der Halbamerikaner etwas. Aber was sagt ihr: Wer passt zu David und sollte somit auch die letzte Rose bekommen?

In der zehnten Folge wurde es sehr intensiv – die Homedates standen an. David lernte seine Ladys in einem anderen Umfeld kennen. Ein spannendes Erlebnis, wie er schon Promiflash verriet. Daraufhin entschied er, Chiara keine Rose mehr zu geben, also stand fest: Er wird sich entweder für Lisa oder Angelina entscheiden. Mit beiden hatte er zahlreiche schöne Momente.

Lisa bekam den allerersten Kuss der Staffel – bei Angelina dauerte es etwas länger. Zuvor näherte er sich sogar noch anderen Kandidatinnen an. Trotzdem scheint Davids Bindung zu der gebürtigen Albstädterin sehr stark zu sein. Er schenkte ihr während der Dreharbeiten sogar einen seiner Ringe. Also: Wer soll die letzte Rose von David bekommen? Stimmt unten ab!

RTL Lisa Mieschke, "Der Bachelor"-Kandidatin 2023

RTL Angelina Utzeri und David Jackson bei "Der Bachelor"

RTL David Jackson und Lisa bei "Der Bachelor" 2023

Wer soll Davids letzte Rose bekommen? Angelina! Lisa! Abstimmen Ergebnis anzeigen



