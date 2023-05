Pompöse Zeremonie in Italien: Sängerin Sia hat geheiratet!

Süße Nachrichten von Sia (47)! Im Dezember 2021 zeigte sich die Sängerin erstmals mit ihrer neuen Liebe: Händchenhaltend schritt sie damals mit einem Unbekannten über den roten Teppich. Fünf Jahre vorher hatte sie sich nach nur zwei Jahren Ehe von dem Dokumentarfilmer Erik Anders Lang getrennt. Danach schwor die Musikerin, ewig Single zu bleiben – doch nun wagt sie einen neuen Anlauf: Sia hat wieder geheiratet!

Page Six wurden die Fotos der Zeremonie zugespielt und die können sich wirklich sehen lassen! Sia und Dan Bernard, wie ihr Liebster heißt, heirateten gestern in Portofino in Italien. Für ihre Trauung wählte die Künstlerin ein hellrosafarbenes, spitzenbesticktes Meerjungfrauenkleid mit tiefem Ausschnitt und langen Ärmeln. Dazu trug sie einen rosafarbenen Spitzenschleier. Dan sagte in einem hellblauen Anzug mit Fliege Ja. Auf den Bildern ist zu sehen, wie die beiden unter einem Bogen aus pastellfarbenen Blumen und vor zahlreichen brennenden Kerzen die Ringe tauschen und sich danach leidenschaftlich küssen.

Die pompöse Hochzeitslocation, die von Romantik nur so strotzt, ist dabei aber nicht unbekannt: Im vergangenen Jahr hatten sich Kourtney Kardashian (44) und Travis Barker (47) genau hier ebenfalls das Jawort gegeben! Die Villa Olivietta ist das Haus der Designer Stefano Dolce und Domenico Gabbana.

Anzeige

Getty Images Sia mit ihrem männlichen Begleiter im Dezember 2021 in Los Angeles

Anzeige

Getty Images Sia im Jahr 2023

Anzeige

Getty Images Sia

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de