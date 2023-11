Selten! Sia zeigt sich und ihren Mann in der Öffentlichkeit

Na sieh mal einer an! Sia (47) steht seit Jahren in der Öffentlichkeit und wird für ihr musikalisches Können von ihren Fans gefeiert. Doch trotz ihrer langjährigen Präsenz hat man nur selten Fotos oder Videos, auf denen das Gesicht der Sängerin nicht hinter einer Perücke versteckt ist. Genau so hält die "Unstoppable"-Interpretin auch ihr Privatleben wohl lieber für sich. Im Mai heiratete sie ihren Freund Dan Bernard. Jetzt sieht man die beiden durch New York spazieren.

Auf Paparazzibildern, die Just Jared vorliegen, sieht man das australische Ehepaar vergangenen Mittwoch händchenhaltend durch den Big Apple flanieren, wo die ehemalige Jazz-Band-Musikerin einst lebte. Sie trägt einen langen schwarzen Mantel mit gemusterten Details, eine schwarze Kappe und eine herzförmige Sonnenbrille mit dunklen Gläsern. Mit quietschgelben Schleifen-Heels peppt sie das Outfit auf. Zu ihrer Rechten läuft Gatte Dan mit einem All-Black-Look und ebenfalls mit Sonnenbrille.

Anfang Oktober präsentierte die 47-Jährige ihr frisch gemachtes Facelift-Ergebnis. Auf einem Foto auf Instagram posierte sie gemeinsam mit ihrer Freundin Jennifer Lopez (54) und zeigte ihren faltenfreien Teint. Dazu trug sie ein auffällig buntes Kleid und einen pinken Haarreif.

Getty Images Sia im Jahr 2023

Getty Images Sia mit ihrem Partner im Dezember 2021

Instagram / jlo Sia und Jennifer Lopez im September 2023

