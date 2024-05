Dieser Nummer-eins-Hit von Rihanna entstand in 15 Minuten

Rihanna (36) ist aus dem Musikgeschäft nicht mehr wegzudenken. Regelmäßig stürmt die R&B-Sängerin die Charts – so auch mit dem weltweit bekannten Song "Diamonds". Doch dieser stammt gar nicht aus Rihannas Feder. Keine geringere Künstlerin als Sia (48) schrieb den Nummer-eins-Hit – und das in weniger als 15 Minuten. Co-Produzent Benny Blanco (36) erinnert sich bei seinem Auftritt in der "Howard Stern Show" an die Meisterleistung der "Unstoppable"-Interpretin: "Sia wartete auf ein Taxi und es hieß, es würde in 15 Minuten ankommen. Sie schrieb den Song in weniger als fünf Minuten. Das ist das Verrückteste, was ich in meinem ganzen Leben gesehen habe."

Mit allem Drum und Dran brauchte die Australierin nur knappe 15 Minuten, um den Hit fertigzustellen. "Song, Melodie, Text, Harmonien, alles war fertig, bevor das Taxi ankam. Und sie meinte: 'Ja, das ist ziemlich gut'", ruft sich Benny die Situation wieder ins Gedächtnis. Es war jedoch nicht von Anfang an geplant, dass Rihanna den Song bekommt – im Gespräch waren auch Kanye West (46) und Eminem (51). Letzterer nahm sogar eine Version des Songs auf und zeigte sie dem Musikproduzenten ein Jahr später, als er bereits kurz vor der Veröffentlichung stand. Auch wenn Benny Eminems Version von "Diamonds" ziemlich "cool" fand, sei Rihannas Umsetzung einfach etwas ganz Besonderes gewesen: "Rihanna ist eine so besondere Künstlerin, dass die Sekunde, in der ihre Stimme etwas singt, wie ein Feuerwerk wirkt. Sie hat so viel Klang und Persönlichkeit", schwärmte Benny in der Show.

Aktuell liegt Rihannas musikalische Karriere auf Eis. Ihr letztes Album veröffentlichte die "Umbrella"-Interpretin vor mehr als acht Jahren. Ihr Fokus liegt ganz auf ihrem Freund A$AP Rocky (35) und ihren zwei gemeinsamen Söhnen RZA und Riot. Die Familienpläne der 36-Jährigen scheinen auch noch nicht beendet zu sein. Rihanna äußerte im Dezember vergangenen Jahres den Wunsch, auch noch eine Tochter bekommen zu wollen. Was neue Musik angeht, gibt es aktuell keine neuen Infos – da müssen sich die Fans wohl noch eine Weile gedulden.

Getty Images Sia, Sängerin

Getty Images Rihanna beim Annual Diamond Ball, 2018

