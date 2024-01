Diese Sängerin verhilft Paris Hilton zum Musik-Comeback!

Sie kehrt zurück. Nachdem Paris Hilton (42) viele Jahre im Scheinwerferlicht verbracht hatte, wurde es zuletzt ruhiger um die Hotelerbin. Der Grund dafür ist ihr privates Glück. Nach der Geburt ihres Sohnes begrüßte sie erst im vergangenen November ihre kleine Tochter auf der Welt. Seither genießt sie das Mama-Dasein. Doch könnte ihr Alltag schon bald wieder turbulenter zugehen. Paris plant ihr Musik-Comeback – und dieser Megastar wird sie dabei unterstützen.

Auf X teilt die 42-Jährige die News mit ihren Fans und schreibt: "Bald im Jahr 2024: neue Musik mit meiner Freundin Sia (48)." Dazu teilt sie einen Ausschnitt aus einem Interview, in dem sie über ihr bevorstehendes Projekt spricht. Über die Zusammenarbeit mit der "Chandelier"-Interpretin schwärmt sie: "Ich liebe Sia so sehr. Sie ist eine meiner engsten Freundinnen." Die Musikerin selbst hatte bereits einige musikalische Erfolge gefeiert, weshalb Paris ihr Glück wohl kaum fassen kann. "Ich fühle mich so geehrt [...] – sie ist die leitende Produzentin meines gesamten Albums", erklärt sie.

Erst vor wenigen Tagen bewies Paris, dass sie nicht die Einzige in ihrer Familie ist, die musikalisches Talent besitzt. Auf TikTok teilte die stolze Mama einen süßen Clip ihres Sprösslings. Darin wippte ihr Wonneproppen in seinem Hochstuhl hin und her. "Wenn du merkst, dass Clubitis erblich ist und deine Mutter Paris Hilton ist", scherzte sie.

Getty Images Sia, Sängerin

Getty Images Paris Hilton, 2023

Instagram / parishilton Paris Hilton mit ihrem Sohn Phoenix Barron

