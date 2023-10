Sia präsentiert Facelift-Ergebnis auf Schnappschuss mit J.Lo

Sie legte sich unters Messer. Sia (47) gehört zu den berühmtesten Persönlichkeiten im Musikbusiness. Nachdem sie jahrelang als Songwriterin für die ganz Großen der Branche geschrieben hatte, feierte sie 2014 ihren eigenen Durchbruch. Ihr Privatleben scheint die Sängerin dabei schon immer besonders wahren zu wollen – lange versteckte sie ihr Gesicht. Doch damit ist schon seit Längerem Schluss. Nun präsentiert sich Sia freudestrahlend nach einem Facelift in der Öffentlichkeit.

In einem Instagram-Post auf dem Profil ihrer Freundin Jennifer Lopez (54) posieren die beiden Frauen gemeinsam. Die Bilder zeigen die "Chandelier"-Interpretin ausgelassen und mit faltenfreiem Teint. In einem auffällig bunten Kleid wirft sie in den Schnappschüssen ihren Arm um J.Lo und schenkt dabei der Kamera ihr schönstes Lächeln. Unter der Sonne von Los Angeles strahlt sie mit dieser regelrecht um die Wette. Dabei ist Sia deutlich anzusehen, wie wohl sie sich nun in ihrer Haut zu fühlen scheint. Erst kürzlich machte sie öffentlich, dass sie sich einem Facelift unterzogen hatte.

Auch wenn sie ihr Leben abseits des Rampenlichts weitgehend privat hält, waren im Mai Details über ihre Beziehung bekannt geworden. Demnach hätten sie und ihr Partner sich das Jawort gegeben. Fotos, die Page Six veröffentlicht hatte, gewährten Einblicke in die Zeremonie in Italien.

Anzeige

Getty Images Sia, Sängerin

Anzeige

Instagram / jlo Sia und Jennifer Lopez, Musikerinnen

Anzeige

Getty Images Sia mit ihrem Partner im Dezember 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de