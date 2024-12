Vanessa Mai wird von Sängerin Sia für Song gelobt

Vanessa Mai (32) hat mit ihrer neuesten Single "Schneemann" internationale Aufmerksamkeit erregt. Die deutsche Schlagersängerin wurde mit einem Repost auf der Instagram-Seite von niemand Geringerem als der australischen Sängerin Sia (48) geehrt. Der Anlass für dieses außergewöhnliche Lob: Vanessas neuer Song ist eine Hommage an Sias Weihnachtshit "Snowman" aus dem Jahr 2017. Anstatt für Ärger zu sorgen, erhielt Vanessa von dem Megastar Bewunderung. Sia repostete das Video von Vanessa, das kurz nach der Veröffentlichung des neuen Songs online ging. Sia hat den Song geschrieben und wurde von Vanessa auch bei der deutschen Version als Autorin angegeben.

Der Hit "Snowman" ist nicht nur ein beliebter Weihnachtssong, sondern auch ein riesiger Erfolg für Sia. Er wurde über eine Milliarde Mal auf Spotify gestreamt und schaffte es in die globalen Top 10. Vanessa, die in ihrem Song den Spirit des Originals auf Deutsch einfing, zeigt sich überglücklich über diese Anerkennung. Ihre Freude drückt sie mit einem Tränen-Emoji auf Instagram aus. In einem Gespräch mit Bild bekräftigt sie: "Ich finde es mega, dass ein Weltstar wie Sia auf meinen Song aufmerksam geworden ist und meine Version von 'Snowman' feiert!"

Vanessa Mai ist bekannt für ihren unverwechselbaren Mix aus Pop- und Schlager-Elementen. Musik hat die Künstlerin aus der schwäbischen Provinz schon früh in ihrem Leben begleitet, inspiriert durch ihre Familie. Weihnachten spielt für sie eine wichtige Rolle, wie sie bereits in früheren Interviews verriet: "Egal, ob im Schnee oder unter Palmen – Weihnachten verbindet uns einfach überall auf der Welt." Mit "Schneemann" möchte sie genau dieses Gefühl vermitteln. Sias Anerkennung könnte für Vanessa nicht nur ein beruflicher Meilenstein sein, sondern auch eine persönliche Bestätigung, dass ihre Musik die Fähigkeit hat, Grenzen zu überbrücken und Herzen weltweit zu berühren. Erst kürzlich kündigte sie ihr Comeback zu Schlager-TV an.

Getty Images Sia, Sängerin

Getty Images Vanessa Mai, Sängerin

