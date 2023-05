Robert de Niro (79) begrüßt sein siebtes Kind auf der Welt!

Robert de Niro darf sich über weiteren Nachwuchs freuen! Der Schauspieler war zwölf Jahre lang mit Diahnne Abbott verheiratet, aus ihrer Ehe gingen zwei Kinder hervor. 1997 trat er mit Grace Hightower (68) vor den Traualtar, allerdings war ihre Liebe trotz ihrer zwei Kinder auch nicht für die Ewigkeit bestimmt. Mit Toukie Smith begrüßte der "Scarface"-Darsteller zwei weitere Sprösslinge auf der Welt – nun ist seine Familie noch weiter gewachsen: Robert ist mit 79 Jahren zum siebten Mal Vater geworden!

In einem Interview mit ET Canada sorgte der US-amerikanische Schauspieler für eine große Überraschung! Bislang war bekannt, dass der "Taxi Driver"-Star sechs Kinder hat, weshalb er jetzt klarstellte: "Eigentlich sieben […]. Ich habe gerade ein Baby bekommen." Wer die Mutter seines Neugeborenen ist, wollte er allerdings nicht verraten. Da er aber noch vor wenigen Monaten in Erwägung gezogen hatte, seine Partnerin Tiffany Chen zu heiraten, ist es naheliegend, dass er das Baby mit ihr bekommen hat.

Wie erfahren er als siebenfacher Vater im Umgang mit Kindern ist, machte Robert im Interview mehr als deutlich. So lege er viel Wert auf einen liebevollen Umgang mit seinem Nachwuchs, allerdings müsse er auch manchmal durchgreifen. "Ich meine, es gibt keinen Weg daran vorbei, wenn es um Kinder geht", erklärte der 79-Jährige.

Getty Images Robert de Niro und seine Ex-Frau Grace Hightower

Getty Images Robert De Niro, Schauspieler

Getty Images Robert De Niro, November 2022

