Abfuhr vom Bachelor: Zweitplatzierte Lisa hat es geahnt!

Sie wurde emotional! In der heutigen Finalsendung von Der Bachelor war es endlich so weit und die Fans sollten erfahren, wer die letzte Rose von David Jackson bekommt. Der Stuttgarter entschied sich schließlich für Angelina Utzeri, wodurch klar wurde, dass Lisa Mieschke sein Herz nicht erobern konnte. Die Potsdamerin reagierte zunächst gefasst auf seine Entscheidung, wurde in der Limousine hinterher aber doch kurz von ihren Gefühlen übermannt. Dabei verriet sie: Lisa hat Davids Entscheidung bereits kommen sehen!

In ihrem Abschiedsgespräch fand der Bachelor auch für die Zweitplatzierte rührende Worte: Die Finalistin hatte ihn von Anfang an mit ihrer Natürlichkeit und Ausstrahlung umgehauen. Letztendlich hatten sich bei David aber einfach für Angelina mehr Gefühle aufgebaut. Die Zweitplatzierte umarmte ihn ein letztes Mal, bevor sie sich alleine auf den Weg zur Limousine machte. Über seiner Entscheidung fand sie daraufhin folgende Worte: "Ich habe es schon gewusst. Ich habe es ihm sofort angesehen!"

Die Finalistin kann trotz Abfuhr auch etwas Positives aus der gesamten Erfahrung ziehen: "Es war eine schöne Zeit." Nichtsdestotrotz sei Lisa nun froh, mit dem Kapitel "Der Bachelor" abschließen zu können und nach vorne zu schauen: "Ab morgen hab ich wieder mein normales Leben... und da freue ich mich drauf."

