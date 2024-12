Große Pläne: Lisa Mieschke wandert im kommenden Jahr aus

Auf Lisa Mieschkes Social-Media-Profil dreht sich alles um die Themen Selbstliebe, Wachstum und Reisen. Zum Ende des Jahres hat die ehemalige Polizistin – passend zu ihren Themen – noch eine ganz besondere Neuigkeit für ihre Community parat: "Auf meinem Kanal geht es darum, dich zu ermutigen, dein Leben so zu gestalten, wie du es auch leben möchtest", beginnt sie ihr Instagram-Video und fährt fort: "Ich habe mich jetzt dazu entschlossen, tatsächlich auszuwandern. Das ist ein ganz langer Traum von mir und jetzt mache ich es."

Das verrückte an der Sache: Lisa hat ihren Plan gar nicht lange geheimgehalten. "Die Entscheidung fiel erst vor ungefähr zwei Wochen. Und es wird tatsächlich auch schon in den nächsten zwei bis drei Wochen so weit sein", verrät die 34-Jährige. Wo es für sie hingehen wird, behält Lisa noch für sich. In den nächsten Tagen wolle sie ihre Fans aber an allem Teil haben lassen und auch bald verraten, welcher Ort ihre neue Heimat werden wird. "Ich kann es selber noch nicht glauben, dass ich mir diesen Traum erfülle. Solange habe ich mir das schon gedanklich vorgestellt und bald wird es Realität. Ich schwöre euch, ich habe in den letzten Wochen so viele verschiedene Emotionen erlebt", schreibt sie zu dem Ankündigungsvideo.

Hinter der noch in Potsdam lebenden Dating-Show-Bekanntheit liegen turbulente Monate. Bekannt wurde die Sportskanone durch ihre Teilnahme an Der Bachelor im vergangenen Jahr. Dort verlor sie ihr Herz an den Rosenkavalier David Jackson. Der entschied sich zwar im Finale für eine andere Dame, kam letztendlich aber doch mit der natürlichen Beauty zusammen. Viele Monate führten die beiden eine glücklich wirkende Fernbeziehung zwischen Deutschland und Dubai. Im vergangenen August dann aber der Schock: Der Content Creator beendete per Telefon die Beziehung mit Lisa.

