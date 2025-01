"Große Angst": Lisa Mieschkes neues Kapitel startet jetzt

Lisa Mieschke verkündete bereits vor wenigen Wochen, dass sie auswandern wird! Ihre Fans im Netz nimmt die einstige Der Bachelor-Kandidatin auf dieser Reise fleißig mit. Auf Instagram teilt die ehemalige Polizistin nun ein Update vom Flughafen und verrät: Ihr neues Kapitel startet jetzt! "Es geht einfach gleich los. Ich kann das gar nicht glauben. Ich weiß gar nicht, was ich fühlen soll. [...] Ich habe gerade ein paar meiner Liebsten verabschiedet und bin so unfassbar traurig – könnte heulen. [...] Ich habe einfach so große Angst vor allem", schildert sie.

Dennoch bleibt Lisa zuversichtlich. Sie hofft, dass sich die negativen Gefühle bald in Luft auflösen und sie nur noch Vorfreude verspüren kann. "Ich habe positive Gefühle, aber gerade überkommen mich auch sehr viele Ängste und Zweifel. Aber ich glaube, all diese Gefühle sind völlig normal und gehören zu einem so großen Schritt, raus aus der Komfortzone, einfach mit dazu", schreibt sie zu dem Video.

Lisa wurde durch ihre Teilnahme an der Kuppelshow "Der Bachelor" bekannt. Im Finale entschied sich der Rosenkavalier David Jackson allerdings nicht für die Influencerin, ihre Wege trennten sich nach der Ausstrahlung aber trotzdem nicht. Nachdem es mit Davids Auserwählten nicht funktioniert hatte, kam er mit Lisa zusammen. Doch die beiden trennten sich im vergangenen August auf unschöne Weise. Aber das Leben der jungen Frau geht weiter, weshalb sie im Dezember auf Social Media verkündete: "Ich habe mich jetzt dazu entschlossen, tatsächlich auszuwandern. Das ist ein ganz langer Traum von mir und jetzt mache ich es."

Anzeige Anzeige

Instagram / lisa.mieschke/ Lisa Mieschke, Social-Media-Star

Anzeige Anzeige

Getty Images David Jackson und Lisa Mieschke, Juni 2024

Anzeige Anzeige