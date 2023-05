Anne Wünsche verliert wegen OnlyFans ihre Werbepartner!

Damit hat Anne Wünsche (31) wohl nicht gerechnet. Die Influencerin baute sich vor wenigen Monaten ein weiteres Standbein auf: Sie entschied sich dazu, sich einen OnlyFans-Account zuzulegen, auf dem sie freizügige Bilder von sich teilt. Dafür kassierte die einstige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin heftigen Gegenwind, doch das hinderte sie nicht daran, auf der Erotikplattform weiterhin aktiv zu sein. Allerdings sind Anne wegen ihrer OnlyFans-Seite einige Werbepartner abgesprungen.

In ihrer Instagram-Story sprach die dreifache Mama nun über die Folgen, die die Anmeldung auf der Erotikplattform nach sich gezogen hat. "Einige Kooperationspartner habe ich auch verloren, seitdem ich OnlyFans mache", plauderte sie aus und merkte an: "Da bin ich auch superehrlich und offen. Aber die brauchen dann auch gar nicht mehr bei mir ankommen." Schließlich müsse man sie so nehmen, wie sie ist, denn immerhin sei das ihr Kanal und ein Teil von ihr.

OnlyFans ist aber nicht das einzige neue Projekt der 31-Jährigen: Anne will ein Café eröffnen! So steckt die Blondine momentan in den Vorbereitungen, allerdings läuft nicht alles nach Plan. "Es sieht einfach noch nicht so aus, wie es aussehen soll", hatte sie vor wenigen Wochen in ihrer Story zugegeben, als sie gerade vor der Baustelle stand.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche im Januar 2023

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche im März 2023

