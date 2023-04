Nach OnlyFans: Anne Wünsche baut sich weiteres Standbein auf

Jetzt will Anne Wünsche (31) sich ein weiteres Standbein aufbauen! Die Influencerin war ursprünglich durch ihre Rolle in der Daily-Soap Berlin - Tag & Nacht bekannt geworden. Inzwischen verfolgen über eine Million Menschen den Alltag der Blondine im Netz – in den vergangenen Monaten machte sie immer wieder mit negativen Schlagzeilen, unter anderem, weil sie sich mit ihrem OnlyFans-Account etwas dazuverdient. Nun will Anne noch anderweitig nebenbei Geld machen.

"Es wird ein Café", berichtet die dreifache Mama stolz in ihrer Instagram-Story, als sie vor einem Laden in Berlin steht, der noch einer ziemlichen Baustelle gleicht. "Es sieht einfach noch nicht so aus, wie es aussehen soll", erklärt sie ihren Followern weiter und betont immer wieder, dass die Entwicklung ihres Back-Shops eigentlich schon viel weiter sein solle. Derzeit ist von außen noch alles schwarz gehalten, bald schon solle die Fassade aber in einem zarten Rosa glänzen. Den kreativen Namen ihres neuen Projekts verrät sie auch direkt: Glitzer Café.

Anne ist bekannt dafür, ihren Fans sehr ehrliche Einblicke in ihr Leben als Mutter von drei Kindern zu gewähren. Beispielsweise hatte sie ihrer Community vor wenigen Tagen etwas Krasses verkündet: Sie ist wieder schwanger – das Kind möchte sie aber nicht behalten.

