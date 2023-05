Royals wundern sich: Warum kam Harry überhaupt zur Krönung?

Fragen über Fragen! Am vergangenen Wochenende stand das Großevent in Großbritannien an: König Charles III. (74) wurde feierlich zum Oberhaupt der britischen Monarchie gekrönt. Zu diesem Anlass erschien auch sein jüngerer Sohn Prinz Harry (38), der seit Monaten mit seiner Familie im Clinch liegt. Doch es schien, als hätte es der Bruder von Prinz William (40) eilig gehabt – denn er verließ das Land direkt nach der Zeremonie wieder. Das wirft eine Frage bei seiner Familie auf: Warum war Harry überhaupt da?

Ein Freund der Familie verrät jetzt gegenüber Vanity Fair, dass sich die Royal-Family "fragt, warum Harry überhaupt gekommen ist." Während der Vorbereitungen auf die Krönung war Charles und Prinzessin Dianas (✝36) jüngerer Sohn wohl kein größeres Thema, wie die Quelle ausplaudert: "Man trifft seine Entscheidungen. Um ehrlich zu sein, wurde gar nicht viel über Harry gesprochen. Der Fokus lag ganz auf dem Anlass." Dennoch habe sein flüchtiger Besuch die Familie enttäuscht und seinen Vater "traurig" gemacht.

Das könnte wohl auch an einer angeblichen Einladung zum Krönungslunch liegen, die Charles ausgesprochen haben soll. Lange war nicht klar, ob Harry die Einladung angenommen hatte – doch spätestens bei der Landung in seiner Wahlheimat US-Amerika war klar: Harry nahm das Friedensangebot seines Vaters nicht an.

