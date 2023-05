Nach Krönung: Prinz Harry ist wieder in Kalifornien gelandet

Er ist wieder gelandet. Am gestrigen Tag stand König Charles' (74) großer Tag an – zu diesem Anlass reiste auch sein jüngerer Sohn Prinz Harry (38) aus den USA an. Trotz einer angeblichen Essenseinladung des Königshauses stieg der Mann von Herzogin Meghan (41) direkt im Anschluss an die Krönungszeremonie in ein Auto, das ihn zum Flughafen brachte. Nun ist Harry wieder in Amerika gelandet!

Wie Daily Mail berichtet, ist Harry wohl wieder am Flughafen von Los Angeles angekommen. Fotos zeigen den Briten in einem schwarzen SUV, der ihn direkt am Gate abholt und in Richtung Montecito bringt, wo er mit seiner kleinen Familie lebt. Gelandet ist er wohl um 18:30 Ortszeit mit einem Linienflug. Sein Aufenthalt in England dauerte nur 28 Stunden und 42 Minuten.

Während der Krönungszeremonie will die Körpersprachenexpertin Judi James ein trotziges Verhalten in Harry erkannt haben, wie The Sun. "Es war ein sehr kontraintuitiver Akt von körpersprachlichem Trotz und Widerstandsfähigkeit und ein ganz anderer, frecherer Harry, als wir ihn bei seinen letzten Besuchen in Großbritannien gesehen haben", analysierte sie das Auftreten des Rotschopfes.

Getty Images Prinz Harry im Mai 2023

Getty Images Prinz Harry im Mai 2023

Getty Images Prinz Harry, König Charles' Krönung

