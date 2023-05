Schwangere Prinzessin Eugenie hatte "viel Spaß" auf Krönung

Prinzessin Eugenie (33) genoss das vergangene Wochenende in vollen Zügen. Dieses stand ganz im Zeichen der Krönung des neuen britischen Oberhauptes König Charles III. (74). Nicht nur Stars versammelten sich am Samstag in der Westminster Abbey, sondern selbstverständlich auch die Royals. Natürlich durfte die Nichte des Monarchen dabei nicht fehlen. Nun lässt Eugenie die Feierlichkeiten im Netz noch einmal Revue passieren.

Die 33-Jährige teilte eine Reihe an Schnappschüssen auf Instagram. Darauf sind vor allem die werdende Mama und ihre Schwester Beatrice (34) zu sehen, wie sie Fans begrüßen oder mit diesen Fotos machen. Auch ein schönes Bild mit ihrer Mutter Sarah Ferguson (63) und ihrem Mann Jack (37) ist dabei. Die Tochter von Prinz Andrew (63) resümiert: "Beatrice und ich hatten so viel Spaß in Chalfont St Giles beim großen Krönungsessen." Außerdem fügt sie hinzu: "Das Konzert war ein ganz besonderer Abschluss des Tages. Was für eine schöne Art und Weise, das Leben des Königs zu ehren."

Zuletzt hatte Eugenie zudem Bilder mit ihrem in Ungnade gefallenen Cousin Harry (38) geteilt. Dafür hatte sie ziemlich viel Zustimmung von den Royal-Fans bekommen. "Danke, dass du Harry inkludiert hast. Ich hatte den Anschein, dass man versucht hat, ihn aus den ganzen Berichterstattungen zur Feierlichkeit zu streichen", waren die Worte einer Userin gewesen.

Instagram / princesseugenie Prinzessinen Eugenie und Beatrice, Mai 2023

Instagram / princesseugenie Jack Brooksbank und Prinzessin Eugenie, Mai 2023

Getty Images Prinzessin Eugenie, Prinz Harry und Jack Brooksbank, König Charles' Krönung

