Viel Lob für Eugenie: Sie teilt Pics mit Cousin Prinz Harry!

Die Fans finden es toll! Dieses Wochenende stand ein historisches Event an: König Charles III. (74) wurde offiziell gekrönt. Auch seiner Ehefrau Camilla (75) wurde diese Ehre zuteil. Nicht nur Stars versammelten sich an diesem großen Tag in der Westminster Abbey, sondern selbstverständlich auch die Royals. Sogar Prinz Harry (38), der seine Verpflichtungen abgelegt und seitdem kein gutes Verhältnis zu der Königsfamilie hat, reiste aus den USA an. Dass seine Cousine Prinzessin Eugenie (33) ein Bild mit ihm gepostet hat, bekommt nun viel Zuspruch!

Auf ihrem Instagram-Profil ließ sie die Krönung Revue passieren und teilte Bilder von Charles, Camilla, sich und ihrem Ehemann Jack Brooksbank (37). Auf einem Schnappschuss ist auch Harry zu sehen – und das erfreut so einige Fans! "Danke, dass du Harry inkludiert hast. Ich hatte den Anschein, dass man versucht hat, ihn aus den ganzen Berichterstattungen zur Feierlichkeit zu streichen", schreibt eine Userin. Auch eine andere Nutzerin hatte das Gefühl, dass der 38-Jährige ausgeschlossen wurde.

Tatsächlich saß er während der Krönung in der dritten Reihe neben seinen Cousinen. Ebenfalls in dieser Reihe war der Skandal-Royal Prinz Andrew (63). Harry betrat die Kirche hinter Eugenie und Prinzessin Beatrice (34) – und das allein. Nicht einmal sah man ihn gemeinsam mit seinem Bruder Prinz William (40), der während der Zeremonie in der ersten Reihe saß und auch wichtige Aufgaben übernahm.

