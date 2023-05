Bachelor-Angelina meint: David war ohne Kameras ganz anders

Sie hat ihn nicht wiedererkannt! Als Bachelor war David Jackson in den vergangenen Wochen im sonnigen Mexiko auf der Suche nach seiner ganz großen Liebe. Doch der Rosenkavalier verliebte sich nicht nur in eine, sondern gleich zwei Frauen. Zwar überreichte er seine letzte Rose Angelina Utzeri, doch kurze Zeit später beendeten die beiden ihre Beziehung und David kehrte zurück zur Zweitplatzierten Lisa Mieschke. Die Gründe für das Beziehungs-Aus verschwiegen David und Angelina beim großen Wiedersehen größtenteils. Jetzt meldete sich die Brünette und verriet pikante Details.

Im "Aftershow - der Bachelor"-Podcast offenbarte die 28-Jährige: "Ich konnte für mich schnell merken, dass es nicht mehr so ist, wie es vor der Kamera war. Es ging sehr viel um Planung, es muss funktionieren, auch auf eine bestimmte Art und Weise." Dabei sei die Leichtigkeit, Feinfühligkeit und Sensibilität verloren gegangen. Zudem stellte Angelina klar: "Ich bin da auch niemand, der das unnötig lang in die Länge ziehen will. Es wurde dann superschnell klar."

Die Fans scheinen von Davids neuer Beziehung dennoch empört zu sein. "Der Bachelor und seine Auserwählte sind nicht mehr zusammen – welch ein Wunder", schrieb ein User auf Twitter. Ein anderer Zuschauer empfand den Kuss zwischen dem Rosenkavalier und Lisa unangebracht. Immerhin habe Angelina direkt neben ihnen gesessen und das Spektakel beobachten müssen.

RTL / Frank Fastner Angelina Utzeri bei "Der Bachelor" 2023

RTL / Frank Fastner Angelina, Bachelor-Kandidatin 2023

Instagram / dee_jaxon David Jackson und Lisa Mieschke, Bachelor-Paar

