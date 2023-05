Bachelor David nimmt zweitplatzierte Lisa: Fans sind empört!

Damit hat wohl niemand gerechnet! Am Mittwoch stand die große Bachelor-Entscheidung für David Jackson an. Im Finale standen die Kandidatinnen Lisa Mieschke und Angelina Utzeri. Vor laufenden Kameras gab er schließlich Angelina seine letzte Rose. Doch ihr Glück sollte nicht von langer Dauer sein. Beim großen Wiedersehen gab der Content Creator jetzt preis, mit der zweitplatzierten Lisa zusammen zu sein. Dass David sich nun doch anders entschied, empört seine Fans!

Als am Ende des großen Wiedersehens beim Bachelor ans Licht kam, dass Lisa und David unerwartet ein Paar sind, hagelte es verärgerte Kommentare auf Twitter. "Dieses Geknutsche vor Angelina war ja mal richtig respektlos, das muss doch nicht sein" oder "Der Bachelor und seine Auserwählte sind nicht mehr zusammen – welch ein Wunder", äußerten sich einige Fans empört zum überraschenden Liebes-Outing.

Ein weiterer Follower übte sogar Kritik an dem Format selbst: "Was wir in Deutschland nicht hinbekommen: Einen vernünftigen und nicht ganz so selbstbezogenen Bachelor, der auch am Ende der Staffel noch sympathisch wirkt!" Vor zwei Jahren spielte sich Ähnliches bei der elften Bachelor-Staffel ab. Der damalige Rosenkavalier Niko Griesert (32) entschied sich nach dem Finale auch noch einmal um und kam kurzerhand später mit der Dame auf Platz zwei Michèle de Roos zusammen.

Alle Infos zu "Der Bachelor" auf RTL+.

Anzeige

RTL Angelina Utzeri und David Jackson bei "Der Bachelor" 2023

Anzeige

Instagram / dee_jaxon David Jackson und Lisa Mieschke im Mai 2023

Anzeige

RTL David Jackson bei "Der Bachelor"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de