"Geordie Shore"-Aaron Chalmers und Ex führen Rechtsstreit

Aaron Chalmers (35) und Talia Oatway haben kein gutes Wort mehr füreinander übrig. Fünf Jahre hatten die beiden eine turbulente On-off-Beziehung geführt: Immer wieder hatten sich die Geordie Shore-Bekanntheiten getrennt, sich dann aber doch wieder aufeinander eingelassen und drei gemeinsame Kinder bekommen. Doch seit vergangenem Dezember ist es wohl endgültig aus zwischen ihnen: Jetzt streiten sich Aaron und Talia öffentlich.

Auf Instagram brach Aaron sein Schweigen über die Trennung und stellte in einem Video eine Reihe von Behauptungen über seine Ex auf. In dem mittlerweile gelöschten Clip machte er sich über sie lustig und wettete unter anderem: "Die Leute können deinen Bullshit durchschauen." Talia reagierte prompt und erklärte, dass sie Anwälte in den Streit eingeschaltet habe. "Alles, was online gepostet wird, wird beobachtet, besonders wenn ständig Lügen gepostet werden. Meine Anwälte sind großartig", betonte sie.

Erst vor einer Woche hatte Talia in einem ehrlichen Post verraten, dass ihr jüngster Sohn im August 2022 mit zahlreichen Behinderungen auf die Welt gekommen ist – bisher hatte sie ihn noch nicht im Netz gezeigt. Die vergangene Zeit bezeichnete die Vollblutmama als "härteste Monate" ihres Lebens.

