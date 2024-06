Nach Not-OP: Aaron Chalmers' Sohn ist auf Weg der Besserung

Aaron Chalmers (37) kann endlich wieder etwas aufatmen. Erst vor wenigen Wochen teilten der Realitystar und seine Ex-Freundin Talia Oatway besorgniserregende News im Netz: Ihr gerade einmal einjähriger Sohn Oakley musste erneut notoperiert werden. Seit dem Eingriff versorgt das einstige Paar seine Community immer wieder mit Updates zu ihrem kleinen Kämpfer – so wie jetzt wieder. "Gott sei Dank ist Oakley jetzt gesund und munter zu Hause. Das waren wahrscheinlich die längsten fünfeinhalb Wochen in meinem und dem Leben seiner Mutter", berichtet Aaron nun sichtlich erleichtert in seiner Instagram-Story.

Wie kritisch der Zustand ihres Sohnes zum Zeitpunkt seiner Einlieferung ins Krankenhaus wirklich war, scheint dem Geordie Shore-Star nun ganz besonders vor Augen geführt zu werden. Das macht er unter anderem auch im weiteren Verlauf seines kurzen Videos klar: "Ich glaube, wir haben noch gar nicht begriffen, was wirklich passiert ist, wir haben einfach auf Autopilot geschaltet." Auch, wenn die vergangenen Wochen nicht nur für die jungen Eltern, sondern vor allem auch für ihren Spross alles andere als ein Kinderspiel waren, zeigen sie sich jetzt umso glücklicher über die neuesten Entwicklungen. "Das Wichtigste ist, dass er wieder zu Hause ist, also versuchen wir jetzt, ihn wieder in den Alltag einzugliedern", erklärt der 37-Jährige deswegen abschließend.

Aaron und Talia trennten sich im Dezember 2022 – nur wenigen Monate nach der Geburt von Oakley. Gemeinsam teilen die beiden noch zwei weitere Kinder, Romeo und Maddox. Für die Erziehung ihrer kleinen Rasselbande scheint das Ex-Paar heute an einem Strang zu ziehen. Vor allem seit der vergangenen Hospitalisierung ihres jüngsten Sprosses zeigen sie sich immer wieder als eine Einheit. Nur wenige Wochen zuvor hatte das noch ganz anders ausgesehen. Nach ihrer Trennung hatten sich die beiden einen öffentlichen Rosenkrieg geliefert und dabei kein Blatt vor den Mund genommen. "Die Leute können deinen Bullshit durchschauen", entgegnete Talia auf einige Behauptungen ihres einstigen Lebensgefährten.

Anzeige Anzeige

Getty Images Aaron Chalmers, Realitystar

Anzeige Anzeige

Instagram / aaroncgshore Talia Oatway, Aaron Chalmers und ihr Sohn Romeo

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Aaron im Netz so viel über sein Privatleben preisgibt? Ich finde es okay – er ist schließlich eine Person des öffentlichen Lebens. Na ja, an seiner Stelle würde ich das lieber lassen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de