Drei Monate nach drittem Baby: Aaron Chalmers ist getrennt

Ist es zwischen Aaron Chalmers (35) und Talia Oatwa nun ein für alle Mal vorbei? Die Beziehung des Geordie Shore-Stars und seiner Partnerin ist von vielen Höhen und Tiefen geprägt. Nachdem 2019 erstmals Trennungsgerüchte aufkamen, machten die beiden öffentlich, dass sie zum ersten Mal gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Nach der Geburt trennten sie sich tatsächlich, aber fanden wieder zusammen, ehe ihr zweites Baby das Licht der Welt erblickte. Im August kam Nachwuchs Nummer drei – gefolgt vom nächsten Liebes-Aus!

Bei einem Blick auf Aarons Social-Media-Profile wird deutlich, dass seine Liebste auf keinem seiner Bilder mehr auftaucht. Ein Insider bestätigte gegenüber The Sun: "Aaron und Talia haben sich im Guten getrennt. Sie haben drei gemeinsame Kinder, die für sie Priorität haben, aber als Paar hat es einfach nicht funktioniert." Die beiden hätten zwar um ihre Liebe gekämpft, doch hätten nun feststellen müssen, dass es einfach nicht funktioniert.

Darüber hinaus verriet der anonyme Tippgeber, dass Talia bereits aus dem Familiennest ausgezogen sei: "Sie hat den Leuten erzählt, was zwischen ihnen passiert ist und wird von ihrer Familie und ihren Freunden unterstützt." Es sei sowohl für sie als auch für Aaron keine leichte Situation: "Aber so schwer, wie es auch ist – Aaron und Talia wissen, dass sie so nicht weitermachen können."

Instagram / aaroncgshore Talia Oatway, Aaron Chalmers und ihr Sohn Romeo

Instagram / aaroncgshore Aaron Chalmers im November 2020

Instagram / aaroncgshore Aaron Chalmers mit seinen Kindern Romeo und Maddox

