"Geordie Shore"-Star Aaron Chalmers' drittes Baby ist da!

Süße Neuigkeiten von Aaron Chalmers (35)! Der Geordie Shore-Star durfte gemeinsam mit seiner Partnerin Talia Oatway bereits zwei Kinder auf der Welt begrüßen: Romeo und Maddox. Im Frühjahr dieses Jahres verkündete er dann: Damit ist noch nicht Schluss – Talia ist erneut schwanger! Nach langem Warten war es nun endlich so weit: Aaron darf sich ab sofort dreifacher Vater nennen.

In seiner Instagram-Story teilte der TV-Star die freudigen News: "Das Baby ist heute früh morgens gekommen. Nach einer turbulenten Nacht gehe ich jetzt für ein paar Stunden ins Bett", schrieb Aaron zu einem Bild von sich, auf dem er das Baby auf dem Arm hält. Auch Talia verkündete die Neuigkeiten mithilfe eines Selfies: Ungeschminkt und mit müdem Blick schaut sie in die Kamera, während ihr Kind auf ihr liegt. Offenbar lief die Geburt allerdings nicht so wie geplant ab.

"Ich weiß, Aaron und ich waren nicht sehr aktiv, aber wir haben im Moment viel zu bewältigen", entschuldigte sie sich bei ihrer Community. Was genau passiert ist, wollte sie jedoch nicht verraten. Kryptisch fuhr Talia fort: "Ich hoffe, ihr könnt verstehen, dass wir etwas Zeit brauchen, um einige Familienangelegenheiten zu regeln. Wir haben ein neues Baby, in das wir verliebt sind und das unsere Familie stark machen wird."

Instagram / aaroncgshore Aaron Chalmers mit seiner Familie

Instagram / talia.oatway Talia Oatway, Freundin von Aaron Chalmers

Instagram / aaroncgshore Aaron Chalmers mit seinen Kindern Romeo und Maddox

