Robert de Niros neugeborenes siebtes Kind war wohl geplant!

Erneut Vater mit fast 80! Robert De Niro (79) überraschte die Welt diese Woche mit Baby-News. Wer die Mutter des Neugeborenen ist, wolle der "Scarface"-Darsteller allerdings nicht verraten. Es wird gemunkelt, dass er das Kind gemeinsam mit der Tai-Chi-Lehrerin Tiffany Chen bekam. Der Oscar-Preisträger hatte bereits davor sechs Kinder mit drei verschiedenen Frauen bekommen, weswegen sich die Fans fragten, ob das Baby wirklich gewollt war. Robert verriet nun, dass es sich um ein Wunschkind handelt!

Bei der Premiere seines neuen Comedy-Films am Dienstag wurde der "Taxi Driver"-Star gefragt, ob er von der Ankunft seines Babys überrascht sei, worauf er entschlossen antwortete: "Nein." Im Gespräch mit Page Six fügte der US-Amerikaner hinzu: "Wie kann man so etwas nicht planen?" Er freue sich darüber, erneut Vater geworden zu sein. Das Geschlecht des Babys wolle er nicht preisgeben.

Robert und Tiffany haben sich 2015 am Set seines Films "Intern" kennengelernt. Die beiden wurden zuletzt im März zusammen fotografiert, als sie ein Restaurant in Los Angeles verließen. Tiffany schien zu diesem Zeitpunkt schon einen Babybauch zu haben.

Getty Images Robert De Niro 2020

Getty Images Robert De Niro, Schauspieler

Getty Images Robert De Niro beim Tribeca Festival

