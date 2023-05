Überraschend: Dunja Hayali moderiert Sportstudio nicht mehr

Sie war eins der bekanntesten Gesichter der Sendung. Dunja Hayali (48) begann ihre Karriere als Sportjournalistin schon in jungen Jahren. Während sie selbst noch an der deutschen Sporthochschule studierte, war sie regelmäßig als Sportmoderatorin im Radio zu hören. Später konnte sie sich einen Namen als ZDF-Moderatorin machen und war unter anderem regelmäßig im Sportstudio zu sehen. Doch jetzt ist es damit vorbei: Dunja wird das Sportstudio nicht mehr moderieren!

Das verkündete sie jetzt auf Instagram: "Es fällt mir nicht leicht, denn ich habe Sendung und Crew in den letzten fünf Jahren wirklich in mein (Sport-) Herz geschlossen." Drei Sendungen zu moderieren, sei jedoch zu viel für die 48-Jährige. Doch ihre Fans müssen nicht komplett auf Dunja verzichten, gibt sie preis: "[Ich sage] nach 41 Sendungen 'tschüss' und werde mich voll und ganz aufs 'MoMa' und aufs 'heute journal' konzentrieren." Sie sei sehr dankbar, für die abwechslungsreiche und bereichernde Zeit. "Auf in die letzte Runde. "Nach 90 Minuten plus bisschen Überziehen ist dann Schluss", schließt sie ihr Posting.

"Das kommt überraschend, wenn auch verständlich. Daher vollen Support für die Self Care Entscheidung!", kommentiert ein Fan Dunjas Abschiedsposting. Traurig sind ihre Follower dennoch, wie ein Kommentar deutlich macht: "Sehr schade, da ihre tiefgründigen Interviews sich auf wunderbare Weise von den im Sport üblichen weichgespülten Gesprächen abgehoben haben. […] Danke dafür!"

Getty Images Dunja Hayali, Dezember 2022

Getty Images Dunja Hayali, Berlinale 2022

Getty Images Dunja Hayali, Grimmepreis 2019

