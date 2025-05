Herzogin Meghan möchte später ein zweites Buch schreiben

Herzogin Meghan (43) hat bei ihrem ersten Podcast-Auftritt in "The Jamie Kern Lima Show" für Klarheit gesorgt und endlich die Frage beantwortet, ob sie ein weiteres Buch veröffentlichen möchte. Während des lockeren Gesprächs, das Ende April erstmals ausgestrahlt wurde, erklärte Meghan auf die Frage, ob ein neuer Roman, ein Sachbuch oder gar Memoiren geplant seien: "Ja, vielleicht, auf jeden Fall." Einen Haken gibt es jedoch – mit einer persönlichen Enthüllung stellte sie klar, dass eine Autobiografie oder ein Enthüllungsbuch für sie aktuell nicht auf der Agenda steht. "Ich denke, viele sind neugierig, ob ich ein Memoir schreiben werde, aber ich habe noch viel mehr Leben vor mir, bevor das ansteht", so Herzogin Meghan, die Prinzessin Diana (✝36) gerne persönlich kennengelernt hätte, im Podcast.

Die Ehefrau von Prinz Harry (40) äußerte stattdessen große Begeisterung für Themen rund um Gastfreundschaft, Zuhause, Unterhaltung und Kulinarik. Meghan ist auf dem Literaturmarkt keineswegs unerfahren: Bereits 2021 veröffentlichte sie das Kinderbuch "The Bench", das sich zum Bestseller entwickelte. Daneben engagierte sie sich mit einem Vorwort für ein Kochbuch und ist momentan sowohl mit ihrer neuen Lifestyle-Marke "As Ever" als auch ihrer Netflix-Serie "With Love, Meghan" beschäftigt.

Privat gab Herzogin Meghan in dem Podcast auch seltene Einblicke in ihr Familienleben. Sie zeigte sich sichtlich bewegt und brach in Tränen aus, als sie von ihrer täglichen Routine erzählte: Vor dem Schlafengehen schreibt sie ihren Kindern kleine E-Mails, um ihnen ihre Mutterliebe zu dokumentieren – eine Art digitales Tagebuch, das die beiden erst mit 16 oder 18 Jahren erhalten sollen. Über ihren Ehemann schwärmte sie offen und sagte, dass Prinz Harry zielstrebig daran arbeite, ihre kleine Familie zusammenzuhalten und zu beschützen. Zwischen dem Business-Trubel betonte sie, wie wichtig ihr gemeinsame Date-Nights und wertvolle Zeit zu viert seien. Die innige Bindung, mit der Meghan von ihrem Alltag berichtet, gibt einen seltenen Blick hinter die royale Fassade und zeigt sie als engagierte Mutter, Unternehmerin und Ehepartnerin.

ActionPress / Backgrid Herzogin Meghan und Prinz Harry in New York, April 2025

Instagram / meghan Herzogin Meghan mit ihren Kindern Lilibet und Archie, März 2025

