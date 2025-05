Stört Fabian Hambüchen und seine Frau ihr Größenunterschied?

Fabian Hambüchen (37) gehört zu den erfolgreichsten Turnern Deutschlands. Seit seiner Teilnahme an der diesjährigen Staffel von Let's Dance wird allerdings auch sein Privatleben immer mehr beleuchtet. Dabei steht vor allem seine Beziehung mit seiner Frau Viktoria im Vordergrund – und der Größenunterschied zwischen den beiden. Denn Viktoria ist rund 1,70 Meter groß, Fabian erreicht knappe 1,63 Meter. Doch wie die beiden im Interview mit RTL erzählen, stört sie das überhaupt nicht. "Ich finde den Größenunterschied gar nicht so extrem. Klar, wenn wir mal auf dem roten Teppich sind und ich hohe Schuhe tragen will, dann mache ich das auch. Aber wir beide haben damit eigentlich kein Problem", stellt Viktoria klar.

Eine andere Frage, der die beiden sich ständig stellen müssen, ist die der Nachkommen. Wollen Fabian und Viktoria überhaupt Kinder haben? Die beiden sind seit 2020 zusammen, seit 2022 sogar verheiratet. Bisher war das Thema Nachwuchs keine große Sache für die beiden – sie wollten sich deswegen keinen Stress machen. "Es war sonst nie ein Thema, weil wir beide uns nicht sicher waren, ob wir das überhaupt möchten", schildert Viktoria im Interview weiter. Doch in letzter Zeit scheint sie sich mehr mit dem Thema auseinandergesetzt zu haben. "Aber ich werde jetzt 34 und irgendwie habe ich zwischendurch dann doch manchmal den Gedanken, 'Ach, so ein kleiner Fabi'", hängt sie dann aber noch schmunzelnd an. Allerdings ist bisher noch "nichts in trockenen Tüchern".

Damit werden sie sich aber wahrscheinlich erst nach Fabians Zeit bei "Let's Dance" beschäftigen. Immerhin ist er wegen des rigorosen Trainings fast nie zu Hause. Die harte Arbeit scheint sich aber zu lohnen. Als erster Kandidat der Staffel konnte er die vollen 30 Punkte ergattern – dank der Unterstützung seiner Tanzpartnerin Anastasia Maruster. Und auch in der aktuellen Folge überzeugte er gleich zweimal: Für seinen Magic Moment ergatterte er wieder die volle Punktzahl, bevor er im Dance Battle gegen Marie Mouroum das Publikum regelrecht mitriss. Aktuell gilt Fabian als einer der Favoriten der Show – ob er sich am Ende den Sieg holen kann, bleibt jedoch noch abzuwarten.

Anzeige Anzeige

Getty Images Fabian Hambüchen und seine Frau Viktoria, November 2023

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Fabian Hambüchen und Anastasia Maruster bei "Let's Dance" 2025

Anzeige Anzeige

Anzeige