Calvin Kleinen gibt einen Vorgeschmack auf "Ex on the Beach"

Calvin Kleinen (33) sorgt schon jetzt für Aufsehen, bevor die neue Staffel von Ex on the Beach überhaupt anläuft. Beim BILD-Renntag hat der Reality-TV-Star im Gespräch mit Promiflash verraten, was die Fans von der kommenden Runde erwarten dürfen. Gemeinsam mit anderen Singles und alten Flammen stellt sich Calvin erneut dem TV-Abenteuer am Strand der Verflossenen, das schon bald für spannende Unterhaltung sorgen soll. Er verspricht den Zuschauern ein Format, das so zuvor im deutschen Reality-Bereich gefehlt hat.

Im Promiflash-Interview zeigte sich Calvin euphorisch und stellte klar: "Es wird ein erfrischend geiles, reales, unterhaltsames Format. Das hat Reality, glaub ich, gebraucht. Das ist irgendwie echt knackig frisch so und ich glaube, das wird sehr lustig." Mit seinen ehrlichen Worten macht er deutlich, dass nicht nur Streit, Flirts und Drama, sondern auch jede Menge Spaß und Authentizität auf die Fans warten. Gerade im Vergleich zu anderen Reality-Formaten hebt Calvin die Frische der Produktion hervor und sorgt damit für Vorfreude bei seinen Followern und dem Publikum von "Ex on the Beach".

Die Vorfreude auf die neue Staffel, die ab 5. Mai auf RTL+ zu sehen ist, ist bereits riesig, wie auch die bisherigen Reaktionen auf den veröffentlichten Teaser zeigen. In der Community wird heiß diskutiert, wie explosiv es in der Villa und am Strand tatsächlich zugehen wird. Erfahrungen aus vergangenen Staffeln zeigen, dass insbesondere Kandidaten wie Calvin das Publikum immer wieder mit ihrer direkten Art überraschen. Privat zeigt sich der Social-Media-Star meist locker und nahbar. Insider wissen: Hinter der oft lauten Fassade steckt ein Entertainer, der seine Community gerne mit auf seine Abenteuer nimmt – egal, ob auf Instagram, im TV oder im echten Leben.

RTL / Frank Fastner Der Cast von "Ex On The Beach" Staffel sechs

Instagram / calvin92 Calvin Kleinen, TV-Bekanntheit

