Finales Bachelor-Date: Angelina hat sich in David verliebt

Heute ist die letzte Nacht der Rosen! Heute Abend läuft das langersehnte Finale der diesjährigen Bachelor-Staffel im Fernsehen. Von ursprünglich 23 Kandidatinnen sind die Finalistinnen Angelina Utzeri und Lisa Mieschke übrig geblieben. Nun muss der Rosenkavalier David Jackson eine letzte Entscheidung fällen und die Frau wählen, mit der er gemeinsam durchs Leben gehen möchte. Für Angelina ist der Fall bereits klar: Sie ist in David verliebt!

"Keine Ahnung, ich habe mich verliebt, was soll ich sagen", gibt die Beauty in der Sendung nach ihrer gemeinsamen Nacht mit David zu. Doch auch der diesjährige Bachelor scheint ziemlich angetan von der Kandidatin zu sein. "Es war ein sehr schönes, vertrautes Gefühl, neben Angelina aufzuwachen. [...] Ich will einfach liegen blieben und sie an mich drücken und sie gar nicht loslassen", schwärmt der Influencer.

Den Zuschauern fällt an der Sache jedoch bloß ein Detail ins Auge: Der Ort ihres finalen Dates ist derselbe, an dem David auch eine Nacht mit Lisa verbrachte! "Das ist das gleiche Haus, verdammte Scheiße!", äußert sich ein User auf Twitter völlig empört. "Hoffentlich liegt das Gummi nicht mehr unter dem Bett" oder "Ich hoffe, dass die Mitarbeiter von RTL wenigstens die Bettwäsche und die Handtücher gewechselt haben", twittern noch weitere Nutzer der Plattform.

RTL Angelina Utzeri und David Jackson bei "Der Bachelor"

RTL David Jackson und Angelina Utzeri bei "Der Bachelor"

RTL David Jackson bei "Der Bachelor" 2023

