Krasse Bachelor-Überraschung: David ist mit Lisa zusammen!

Was für eine krasse Wendung! Heute Abend lief das langersehnte Finale der diesjährigen Bachelor-Staffel im Fernsehen. Von ursprünglich 23 Kandidatinnen sind die Finalistinnen Angelina Utzeri und Lisa Mieschke übrig geblieben. Die letzte Rose übergab der Rosenkavalier schließlich an Angelina! Mit gebrochenem Herzen blieb ihre Konkurrentin zurück – oder etwa doch nicht? David und Lisa sind nun doch noch ein Paar!

Beim Wiedersehen im Anschluss des Finales geben David und Angelina bekannt, dass es zwischen ihnen doch nicht funktioniert habe. "Nein, wir sind kein Paar. [...] Wir haben echte Gefühle gefühlt, megaviel Aufregendes miteinander erlebt und kommen dann in die Realität und konnten das [...] einfach nicht in der Realität fortführen", gibt David offen zu. Doch Single ist der Influencer dennoch nicht: "Ich bin nie darüber hinweggekommen, Lisa so gehen zu lassen. Es sind so viele Tage vergangen und ich habe immer noch an sie gedacht." Aus diesem Grund habe David wieder den Kontakt zu der Zweitplatzierten gesucht – mit Erfolg. Der Bachelor und Lisa sind nun ein Paar!

Beim großen Wiedersehen der Show hatte Lisa zuvor erzählt, wie emotional es für sie gewesen sei, von dem Bachelor im Finale eine Abfuhr zu bekommen und dies später noch einmal auf dem Bildschirm mit ansehen zu müssen. "Ich musste wirklich aufpassen. Das kam alles so hoch. Das war das Worst-Case-Szenario und das war wirklich sehr schwer für mich", gab die Beauty zu verstehen.

