Während Krönung: Prinz Harry sah immer wieder zu William

Prinz Harry (38) vermisst seinen Bruder offenbar! Am Wochenende war sein Vater König Charles (74) zum neuen britischen Regenten gekrönt worden. Dafür reiste Harry extra aus den USA an – Herzogin Meghan (41) blieb jedoch bei ihren gemeinsamen Kindern Prinz Archie (4) und Prinzessin Lilibet (1). Die Zeremonie in der Westminster Abbey hatte er von der dritten Reihe aus verfolgen müssen. Prinz William (40) saß hingegen ganz vorne. Während der Krönungsprozedur hatte Harry immer wieder zu seinem Bruder geschaut...

Auf TikTok sind in den vergangenen Tagen zahlreiche Videos von Charles' Krönung viral gegangen. William und Harry hatten sich jedoch nicht zusammen gezeigt. Einen Moment gab es zwischen den beiden Söhnen von Prinzessin Diana (✝36) aber trotzdem: Wie die Kameras einfingen, hatte der 38-Jährige immer wieder zu dem britischen Thronfolger rübergeschaut. "Es ist einfach so traurig, dass die beiden nicht miteinander geredet haben", merkte ein User enttäuscht an.

Ob Harry und William vor der Krönung miteinander Kontakt hatten, ist nicht bekannt. Nach den Feierlichkeiten in der Kirche kamen die beiden aber wohl keinesfalls zusammen. Denn unmittelbar nach der Zeremonie war der Wahlamerikaner wieder zum Flughafen gefahren.

Prinz William und Prinz Harry in der Westminster Abbey, 2023

Prinz William und Prinz Harry im September 2022

Prinz Harry im Mai 2023

