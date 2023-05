Krönung: Trafen Prinz William & Harry gar nicht aufeinander?

Hatten sie sich nichts zu sagen? Während der Krönung von König Charles III. (74) trafen viele Royals aufeinander. Natürlich durften Prinz William (40), Prinzessin Kate (41), Prinzessin Eugenie (33) und so einige weitere Familienmitglieder nicht fehlen. Auch Prinz Harry (38) war Teil des Krönungsspektakels und so mancher Royal-Fan erhoffte sich, dass der Rotschopf das Gespräch zu seinem Bruder sucht. Doch dazu kam es wohl nicht und man fragt sich: Trafen Prinz William und Prinz Harry gar nicht aufeinander?

Tatsächlich gibt es keine Schnappschüsse, die die zwei Söhne von Charles während des Events zusammen zeigen. Es kam wohl zu keiner Interaktion zwischen den beiden in der Westminster Abbey – und auch nicht danach. William hielt sich die ganze Zeit bei seiner Frau und seinen Kids auf, sein Bruder bei deren Cousinen und deren Ehemännern.

Während der Zeremonie selbst hätten sich Harry und der Mann von Prinzessin Kate wohl gar nicht unterhalten können. Schließlich saßen die beiden in der Kirche in unterschiedlichen Reihen. Auch nach der Krönung soll die Möglichkeit eines Aufeinandertreffens anscheinend nicht da gewesen sein. Denn Harry sei – wie Mirror berichtet – direkt danach wieder zurück in die USA geflogen.

Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Prinz William in London im Juli 2018

Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Prinz William, 2021

Anzeige

Getty Images Prinz William und Prinz Harry bei der Einweihung von Prinzessin Dianas Statue

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de