So reagiert Chrishell Stauses Ex Jason auf ihre Hochzeit

Jason Oppenheim (46) freut sich für seine Verflossene! Am Donnerstag überraschte Chrishell Stause (41) ihre Fans mit einer niedlichen Neuigkeit: Sie und das Gesangstalent G Flip haben sich das Jawort gegeben! Zuvor war die Selling Sunset-Beauty mit ihrem TV-Boss durchs Leben gegangen. Und der freute sich nun besonders über Chrishells gute Nachrichten: So happy ist Jason über die Eheschließung seiner Ex!

Via Instagram teilt Chrishell ein niedliches Video, mit dem sie ihrer Community von ihrer Hochzeit berichtet. Neben den Kommentaren von Fans hinterlässt auch der Ex der 41-Jährigen niedliche Glückwünsche unter dem Post. "Ich bin so aufgeregt. Du und G. seid das inspirierendste Paar und die Zuneigung zwischen euch beiden ist so pur. Ich habe zwei Tonnen Liebe für euch und bin so glücklich, euch beide in meinem Leben zu haben", schwärmt der TV-Immobilienmakler.

Auch Chrishells Kolleginnen freuen sich für das frischvermählte Ehepaar. "Eure Liebe ist wie die beste Liebesgeschichte der Welt", schreibt Emma Hernan begeistert. Auch Maya Vander oder ihr Ex-Schwager Brett Oppenheim (46) hinterlassen ihre Glückwünsche unter dem romantischen Clip.

Instagram / chrishell.stause G Flip und Chrishell Stause im Mai 2023

Instagram / chrishell.stause Jason Oppenheim und Chrishell Stause im Oktober 2021

Instagram / chrishell.stause Emma Hernan und Chrishell Stause im November 2022

