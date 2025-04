Jason Oppenheim knutscht mit neuer Freundin auf Red Carpet

Immobilienmogul Jason Oppenheim (48) schwebt auf Wolke sieben und macht seine neue Beziehung offiziell. Der Selling Sunset-Star erschien am Mittwoch in Begleitung seiner neuen Freundin Jessica Vargas auf dem roten Teppich der Premiere von "The Accountant 2" in Hollywood. Die beiden zeigten sich vor dem Blitzlichtgewitter sehr vertraut und tauschten innige Küsse vor den Fotografen aus. Jason trug ein elegantes schwarzes Hemd und weiße Sneaker. Seine Augen konnte er nicht von Jessica lassen, die in einem atemberaubenden, semi-transparenten Kleid in Pflaumenfarbe glänzte. Das zeigen Bilder, die Daily Mail vorliegen. Es war der erste gemeinsame öffentliche Auftritt des Paares, der für reichlich Aufmerksamkeit sorgte.

Jessica arbeitet ebenso wie ihr Partner in der Immobilienbranche und ist Teil von Jasons Unternehmen "The Oppenheim Group", das durch die Netflix-Serie "Selling Sunset" bekannt ist. Erst im November hatte Jason in einem Interview mit dem Newsportal angegeben, dass er derzeit keine Lust auf eine neue Beziehung habe, nachdem seine zehnmonatige Beziehung mit dem deutschen Model Marie-Lou Nurk im Mai zu Ende ging. Damals hatte das Paar die räumliche Distanz als Hauptgrund für die Trennung angegeben, betonte aber, dass es im Guten auseinandergegangen sei und immer noch eine Freundschaft pflege.

Fans von "Selling Sunset" werden sich sicherlich auch an Jasons frühere Romanze mit seiner Kollegin Chrishell Stause (43) erinnern, die für viele Schlagzeilen sorgte. Nach der Trennung im Dezember 2021 hatte Jason zugegeben, dass sie bis dahin die wichtigste Beziehung seines Lebens gewesen sei. In der Wiedersehensfolge der siebten Staffel wurde er sogar von einem Lügendetektor entlarvt, als er behauptete, nicht mehr in Chrishell verliebt zu sein. Doch seine Verflossene stellte in ihrer Instagram-Story klar, dass ein Liebescomeback ausgeschlossen sei: "Das wird nicht kommen. [...] Alles ist so passiert, wie es passieren sollte [...] Aber die Leute, die ständig versuchen, uns wieder zusammenzubringen, verschwenden ihre Zeit."

Anzeige Anzeige

Getty Images Jessica Vargas und Jason Oppenheim im Februar 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Chrishell Stause und Jason Oppenheim, "Selling Sunset"-Stars

Anzeige Anzeige