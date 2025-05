Emma Hernan zeigt versehentlich zu viel bei Cannes-Event

Emma Hernan (33) sorgte beim Filmfestival in Cannes für eine ungewollte Überraschung. Während eines glamourösen Abends im Hotel Martinez am Montagabend, den sie gemeinsam mit ihrem Chef Jason Oppenheim (48) und dessen neuer Freundin Jessica Vargas verbrachte, hatte die Geschäftsfrau ein peinliches Mode-Missgeschick. Ihr silber-goldenes Kleid mit einem gewagten, hohen Seitenschlitz offenbarte mehr als gewünscht – ihre nackte Körpermitte wurde unfreiwillig zur Schau gestellt. Der Selling Sunset-Bekanntheit schien dies zuerst nicht aufzufallen, fröhlich lächelte sie für die Kameras der Fotografen.

Jason ist nicht der einzige "Selling Sunset"-Star, der sich kürzlich in eine neue Beziehung gestürzt hat. Auch Emma ist seit dem vergangenen Jahr wieder frisch verliebt. Sie datet den Makler Blake Davis, mit dem sie schon einige luxuriöse Urlaube verbracht hat. In der Netflix-Show gab es zuletzt dicke Luft, da eine Kollegin behauptet hatte, Emma würde mit ihrem Klienten schlafen. Zu diesem Zeitpunkt war sie schon mit Blake zusammen, wie sie im Dezember gegenüber Us Weekly verriet. "Er wusste, was passiert war und was sie mir angetan hatte. Er war total sauer und hat mich sehr gut unterstützt", berichtete sie im Interview.

Schon in der Vergangenheit sorgte Emma mit ihren Flirts für Schlagzeilen. In einer Episode von "Selling Sunset" behauptete sie, Ben Affleck (52) auf der Dating-App Raya gesehen zu haben. "Er hat mich vielleicht oder vielleicht auch nicht ein paar Mal gefragt, ob wir gemeinsam einen Kaffee trinken gehen wollen", erzählte die Blondine damals ihrer Kollegin Chrishell Stause (43).

Instagram / beachboybd Emma Hernan mit ihrem Partner Blake Davis

Getty Images Ben Affleck, Schauspieler

