"Selling Sunset"-Star Jason Oppenheim verteidigt P. Diddy

Jason Oppenheim (47), bekannt aus der Reality-Show Selling Sunset, hat sich am Freitag in der Sendung "TMZ Live" zu den neuesten Vorwürfen gegen Musikmogul P. Diddy (55) geäußert. Diddy steht aktuell im Fokus von Ermittlungen, in denen es unter anderem darum geht, dass er angeblich drei Frauen finanzielle Unterstützung geboten und ihnen berufliche Chancen ermöglicht habe. Jason hinterfragte die Anschuldigungen und stellte die Frage, ob es sich dabei überhaupt um kriminelle Handlungen handelt. "Wenn man wohlhabend ist und eine Freundin hat und sie zum Essen ausführen, ihr ein Auto, eine Handtasche oder Kleidung kaufen will, wo liegt dann das Verbrechen?", fragte er in der Livesendung.

Die Vorwürfe gegen Diddy gehen jedoch noch weiter: Den Anklagen zufolge soll es unter anderem auch um den Transport der Frauen zu Zwecken der Prostitution gehen – es steht also der Vorwurf des Menschenhandels im Raum. Während Jason die "Sugar Daddy"-Aspekte der Ermittlungen als schwach und problematisch für die Verfolgung solcher Fälle bezeichnete, deutete er an, dass es anders aussehen könnte, falls die Ankläger schlüssige Beweise für schwerwiegendere Vorwürfe vorlegen könnten. Diddys Anwälte haben die Vorwürfe bereits zurückgewiesen und betont, dass es bisher an substanziellen Beweisen für die Anschuldigungen fehle.

Jason, der nicht nur durch "Selling Sunset", sondern auch als erfolgreicher Immobilienunternehmer bekannt wurde, machte in der Vergangenheit schon öfter Schlagzeilen durch seine offenen Meinungsäußerungen. Obwohl er abseits der Kamera ein sehr zurückhaltendes Privatleben führt, betont er immer wieder, wie wichtig ihm Transparenz in allen Lebensbereichen ist. Seine direkte Art wird von Fans geschätzt, doch er polarisiert auch. Seit Jahren gilt Jason als fixer Bestandteil der High Society in Hollywood, wo das Zusammenspiel von persönlichem und beruflichem Luxus kaum voneinander zu trennen ist.

Anzeige Anzeige

ActionPress Jason Oppenheim, "Selling Sunset"-Star

Anzeige Anzeige

Getty Images P. Diddy im Februar 2005

Anzeige Anzeige